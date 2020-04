Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Crotone dona tablet a famiglie in difficoltà

L’emergenza Covid-19 che sta imponendo un radicale cambiamento delle condizioni di operabilità di ogni attività umana, ha determinato, per l’istruzione scolastica, la doverosa adozione di forme didattiche alternative per rendere continuo il percorso formativo e l’interazione tra docente e studente.

Uno scenario nuovo, quindi, che proietta l’intera comunità scolastica verso l’utilizzo di connessione e dispositivi elettronici per l’accesso alla rete internet e alle piattaforme necessarie per la didattica a distanza. Inevitabilmente, tutto ciò fa emergere con triste chiarezza che non tutte le famiglie, già in difficoltà a compensare le esigenze familiari, sono pronte ad accogliere un ulteriore “imprevisto” derivante dall’acquisto di strumenti informatici per l’apprendimento a distanza dei propri figli: il rischio di isolamento scolastico e la perdita di motivazione allo studio diventano reali. L’iniziativa realizzata dall’Ordine degli Architetti con l’acquisto di n°10 tablet da destinare a bambini o ragazzi che non hanno la possibilità di collegarsi ad alcun dispositivo PC o Notebook per seguire le lezioni on line dopo la chiusura delle scuole a seguito del DPCM del 04 Marzo 2020, rappresenta quindi, una modalità per continuare a non fermarsi. La scuola è una infrastruttura di fondamentale importanza di ogni società che deve continuare ad essere accessibile a tutti, oggi più di ieri.

A beneficiare della donazione saranno alcuni Istituti Scolastici e la Caritas della Provincia di Crotone.

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC di Crotone