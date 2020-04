Crotone – Messaggio del Commissario Straordinario comunale per la Pasqua

Questa Pasqua saremo “distanti”.

Ma questo fa sì che il nostro pensiero sia ancora più sentito ai nostri cari che non vediamo da tempo.

In questa giornata si avverte maggiormente il desiderio di abbracciare chi vogliamo bene ma questa dolorosa separazione rende ancora più forte la speranza che presto potremo tornare a farlo.

Io stessa resterò in città, lontana dalla famiglia, al servizio della comunità cittadina.

E’ un tempo difficile ma la città ha risposto e reagito attraverso i giusti comportamenti quotidiani che ci sono raccomandati dalle autorità governative e sanitarie.

Ha risposto il mondo del volontariato che abbiamo coordinato per portare assistenza alle famiglie più disagiate ed in difficoltà.

Lo ringrazio di cuore, così come ringrazio i medici, gli operatori sanitari, la Polizia Locale, i dipendenti comunali ed, in particolare, le assistenti sociali e tutti coloro, che nei vari settori, si stanno adoperando per portare assistenza e garantire i servizi essenziali alla comunità.

Soprattutto grazie a voi, cari cittadini, che state vivendo con calma e determinazione questi giorni difficili.

Ci prepariamo ad affrontarne altri prima che tutto questo passi.

Ma, insieme, sapremo superarli.

Buona Pasqua a tutti

Il Commissario Straordinario

Tiziana Costantino