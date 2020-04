Cotronei (KR) – Il Comune richiede ai Vigili del Fuoco interventi di disinfezione per garantire maggiore igiene

L’ingresso dell’ufficio postale e dell’ambulatorio del medico curante, il marciapiede antistante il supermercato, l’area intorno a macellerie, negozi di generi alimentari e fruttivendoli; l’ingresso di farmacie, delle strutture sanitarie, degli uffici comunali, dei distributori di benzina, delle chiese, dei tabaccai. Sono, questi, alcuni dei luoghi ad alta frequentazione per i quali il Comune ha richiesto ai Vigili del Fuoco interventi di disinfezione per garantire maggiore igiene in questa fase di emergenza sanitaria da Covid-19.

È quanto fa sapere l’assessore all’ambiente Vincenzo Girimonte, ringraziando con il Sindaco Nicola Belcastro il Comandante provinciale di Crotone il colonnello Pier Nicola Dadone ed il vigile esperto Carmine Perrini per la disponibilità dimostrata anche in occasione delle iniziative di sensibilizzazione messe in campo attraverso lo speakeraggio con mezzi e risorse umane proprie.

Gli interventi di disinfezione sulle strade più affollate e calpestate perché in prossimità degli esercizi che erogano servizi di prima necessità sono stati programmati per giovedì 16 aprile dalle ore 20,30.

Le necessarie operazioni di lavaggio e sanificazione delle aree saranno effettuate mediante l’utilizzo di prodotti disinfettanti messi a disposizione dal Comune.