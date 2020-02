L’Associazione #IoResto incontra il Vescovo di Crotone

Il vescovo Angelo Raffaele Panzetta ha accolto nella mattina di venerdì 5 febbraio, presso la Curia Arcivescovile di Crotone, una rappresentanza dell’Associazione #IoResto.

È stato un incontro proficuo e costruttivo, un importante momento di riflessione e condivisione.

Il Presidente Giovanni Pitingolo, insieme ad una nutrita delegazione dell’Associazione #IoResto, dopo aver ringraziato Monsignor Panzetta per aver accettato l’incontro, ha colto l’occasione per presentare i propri progetti e illustrare come l’Associazione operi sul territorio per dare voce ai luoghi ed alle bellezze della città, raccontando le storie di chi ha deciso di restare, ma, anche, di chi è stato costretto a lasciare la propria città, continuando a portare le radici della propria terra di origine nel cuore e mantenendo, comunque, vivo il sogno di poter un giorno ritornare.

In particolare è stata posta l’attenzione sullo spirito dell’associazione, sulla mentalità di rimboccarsi le maniche al fine di superare le carenze strutturali e logistiche della città, sostituendo alla lamentela, un atteggiamento ottimistico e propositivo.

Interessante è stato il confronto su tutti quegli aspetti della crisi indistruiale ed economica che accomunano il territorio di Crotone a quello di Taranto, città cara a Monsignor Panzetta, condividendo l’idea di un piano strategico di rinascita che possa ispirarsi al modello Bilbao, città basca che ha saputo reinventarsi, trasformandosi da grigia città soffocata dai velei, dai fumi lasciati dagli altiforni e dall’alluvione che l’ha colpita, ad un centro turistico e culturale di caratura modiale.

Monsignor Panzetta ha condiviso, inoltre, l’idea di ripartire proprio dalla cultura, puntando sul patrimonio archeologico della città di Pitagora e sulla necessità di far rinascere a Crotone un polo universitario distaccato, motore di sviluppo per il nostro territorio.

Monsignor Panzetta si è dimostrato sensibile ed attento, esprimendo compiacimento nei confronti della visione dell’Associazione, esortando la stessa a proseguire con impegno ed entusiasmo verso la strada intrapresa.

Al termine dell’incontro la delegazione di #IoResto ha donato a S.E. Monsignor Panzetta la maglia con impresso il simbolo dell’Associazione.