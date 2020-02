Alla vista dei carabinieri si danno alla fuga: arrestati

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crotone hanno arrestato due43enni del luogo per resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Gli operanti, a seguito di controllo alla circolazione stradale, in via Giovanni Paolo II (KR) hanno notato un’autovettura con a bordo due soggetti, che alla vista dei militari hanno accelerato bruscamente e si sono dati a precipitosa fuga.

Dopo un breve inseguimento a forte velocità, creando pericolo per l’incolumità pubblica, sono stati bloccati e, nel tentativo di farli scendere dal veicolo,hanno opposto ulteriore resistenza anche cercando di colpire i militari con un martello, senza però riuscirci. Sul conto del conducente, inoltre, è stato accertato un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Gli arrestati, terminate le operazioni di rito, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso la propria abitazione,come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Crotone.