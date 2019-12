Sbloccati i fondi ministeriali, saranno pagati gli emolumenti ai dipendenti della Provincia di Crotone

Il lavoro incessante e l’impegno profuso dal Presidente facente funzioni Giuseppe Dell’Aquila, dei consiglieri provinciali e dei dirigenti hanno consentito lo sblocco dei fondi ministeriali e così l’Ente potrà provvedere al saldo della rata del mutuo di settembre ed al pagamento degli emolumenti arretrati ai dipendenti.

Un risultato atteso ed importante che è il frutto delle interlocuzioni tra l’Ente, il Presidente Dell’Aquila ed il Ministero degli Interni, un’interlocuzione agevolata anche dalla rappresentanza parlamentare del territorio, ed è per questo che un ringraziamento particolare va fatto all’on. Enza Bruno Bossio che contattata ed informata dal Presidente dell’Ente intermedio non ha esitato ad intervenire ed a prodigarsi per sbloccare la situazione.

Le difficoltà economiche dell’Ente non nascono oggi, ed il risultato odierno non è la conseguenza estemporanea di un’azione ma di un percorso avviato e che ha coinvolto più attori amministrativi ed istituzionali.

Il Ministero degli Interni, la notizia ufficiosa era circolata già qualche giorno fa ma si è voluto attendere l’ufficialità arrivata in queste ore, ha sbloccato e disposto il trasferimento a saldo del Fondo sperimentale di riequilibrio anno 2018.

Si tratta di somme, che come anticipato, saranno utilizzate per il pagamento dei mutui e degli emolumenti arretrati ai dipendenti.

Questa mattina nel corso dell’assemblea convocata dai dipendente della Provincia ed avente ad oggetto la trattazione dei ritardi nei pagamenti degli stipendi, il Presidente Dell’Aquila ha dato formale comunicazione dell’avvenuto trasferimento dei fondi che saranno però disponibili nelle casse dell’Ente nei prossimi giorni, e solo da quel momento si potrà procedere al pagamento degli emolumenti.

“Il lavoro dell’Ente è costante e continuo- hanno dichiarato il Presidente facente funzioni Giuseppe Dell’Aquila e il consigliere provinciale Rino Le Rose – le interlocuzioni avviate con i Ministeri grazie anche al supporto della deputazione parlamentare del Partito Democratico, oggi forza di Governo, stanno producendo gli effetti sperati e consentono di guardare al futuro con più speranza .

Le difficoltà economiche dell’Ente – ha concluso Dell’Aquila – devono essere gestite ed affrontate con senso di responsabilità, con lavoro costante e mettendo in campo tutte le azioni necessarie e possibili, anche richiamando l’attenzione della deputazione locale che oggi esercita funzioni di Governo e che quindi deve con maggiore forza e puntualità dare risposte ai territori di appartenenza. L’auspicio è che nella prossima Legge finanziaria saranno inserite le proposte inoltrate dall’UPI e che dovrebbero consentire alla Province di ritornare a svolgere con efficacia e puntualità la loro funzione ed azione nei territori”.