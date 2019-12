Nuovo sbarco di migranti in Calabria

Un gruppo di migranti è approdato nella tarda serata di ieri al porto di Crotone. Si tratta di 67 persone di etnia curda irachena ed egiziana tra le quali 17 bambini in tenera eta’ e 10 donne di cui due in stato di gravidanza. I migranti sono stati avvistati mentre camminavano sulle banchine del porto industriale ma non e’ stata rinvenuta l’imbarcazione con la quale hanno raggiunto la terraferma. Secondo le testimonianze degli stessi migranti, il gruppo ha viaggiato su una imbarcazione a vela per quasi 5 giorni che ha sbarcato i profughi all’esterno del porto di Crotone da dove a piedi hanno raggiunto la banchina. L’arrivo dei migranti e’ stato segnalato dai vigilantes del porto che stavano passando nella zona e hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La Croce rossa italiana di Crotone ha provveduto all’accoglienza (Agi).