Incidente su statale 106, sette feriti

È di sette feriti, di cui uno in consizioni serie, il bilancio di un incidente avvenuto sulla statale 106.L’incidente é avvenuto al km 258,800 nel territorio comunale di Crotone, in contrada Bucchi.

Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto tre veicoli causando il ferimento di sette persone. I mezzi coinvolti sono un furgone e due auto. Sul posto il personale Anas,118 e delle Forze dell’ordine. Una donna sarebbe rimasta ferita in modo più grave ed è stata trasferita all’ospedale di Catanzaro.