Il dott. Vito Laino sub commissario al Comune di Crotone

Il dott. Vito Laino, funzionario economico finanziario presso la Prefettura di Cosenza, è stato nominato dal prefetto di Crotone sub commissario presso il Comune di Crotone.

Il sub commissario Laino coadiuverà il commissario prefettizio Tiziana Costantino in particolare per gli aspetti che ineriscono la materia finanziaria e di bilancio.