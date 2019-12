Conto alla rovescia al PalaMilone di Crotone per Fabrizio Moro. Domenica 8 il concerto del Figli di nessuno tour

Conto alla rovescia al PalaMilone di Crotone per il concerto di Fabrizio Moro. Il cantautore sarà in concerto domenica 8 dicembre, con una data del tour "Figli di nessuno", nell'ambito della programmazione a cura della Esse Emme Musica al PalaMilone. L'album "Figli di nessuno" (Sony music Italy) è il decimo disco di inediti di Fabrizio Moro e arriva a due anni di distanza da "Pace". Undici tracce in cui Fabrizio Moro non abbandona il linguaggio schietto, diretto e senza filtri che lo contraddistingue, unito all'idea di riscatto e autodeterminazione. L'inconfondibile timbro di Fabrizio Ancora una volta torna a far emozionare e riflettere, grazie alla capacità di parlare alle persone colpendo non solo il cuore, ma anche la mente. Fabrizio Moro è attualmente in radio e disponibile in streaming e digital download "Figli di nessuno (amianto)", la nuova versione speciale del brano contenuto nell'omonimo album di inediti, registrata con Anastasio, online anche con il video ufficiale prodotto e diretto da Trilathera. Fabrizio Moro, che si esibirà live accompagnato sul palco dalla sua storica band formata da Claudio Junior Bielli (pianoforte, tastiere e programmazioni), Roberto Maccaroni (chitarra, cori), Davide Gobello (chitarra), Alessandro Inolti (batteria), Andrea Ra (basso, cori), per l'unica data in Calabria del tour "Figli di nessuno". Cantautore, chitarrista e musicista, Fabrizio Moro ha alle spalle una ventennale carriera, cominciata nel 1996, con all'attivo 9 album in studio. L'edizione 2018 de l Festival di Sanremo lo ha visto vincitore nella categoria Campioni insieme a Ermal Meta con il brano "Non mi avete fatto niente", certificato platino. Sempre insieme a Meta, Moro ha partecipato quell'anno all'Eurovision song contest 2018, portando in gara il brano sanremese e conquistando il quinto posto. A giugno 2018 l'artista è stato protagonista di una grande festa della musica allo Stadio Olimpico di Roma, a cui ha atto seguito un tour in tutta Italia. Nel corso degli anni, diversi brani dell'artista sono stati utilizzati come spot pubblicitari e documentari e come colonne sonore per campagne sociali, serie e programmi Tv.