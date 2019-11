Sorpresi con merce rubata: arrestati

I carabinieri di Isola Capo Rizzuto hanno tratto in arresto due 27enni del luogo,in quantosorpresi a bordo di un’autovettura con all’interno merce rubata poco prima. La refurtiva, consistente in un’affettatrice elettrica professionale e 19 bottiglie di vino di varie marche,è stata recuperata e restituita all’avente dirittoindividuato nel titolare di un ristorante sito in Isola di Capo Rizzuto.

Gli arrestati, terminate le formalità di rito,sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida come stabilito dalla Procura della Repubblica di Crotone.