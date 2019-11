Petilia Policastro (Kr) – Sorpreso con sostanza stupefacente: arrestato

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro hanno arrestato un 25enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane, durante una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 90 grammi di marijuana. L’arrestato terminate le formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo come disposto dalla Procura della Repubblica di Crotone.