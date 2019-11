CSV Crotone: seminario formativo “Terzo settore ed enti pubblici. Attività in convenzione”

Il Centro Servizi per il Volontariato di Crotone ha realizzato nella giornata del 28 novembre u.s. il seminario formativo “Terzo settore ed enti pubblici. Attività in convenzione”, dedicato all’approfondimento del rapporto tra la pubblica amministrazione e gli enti del terzo settore.

L’incontro è stato condotto da Filippo Sestito – direttore del CSV di Crotone e da Paolo Guerriera – responsabile d’area ed ha fornito ai partecipanti gli strumenti utili alla migliore comprensione del Codice Terzo Settore nella sezione relativa al rapporto con gli enti pubblici ed alle attività in convenzione.

Nella prima parte dell’incontro sono stati trattati i temi relativi al principio di sussidiarietà, al sistema integrato degli interventi e servizi sociali ed al ruolo svolto dal terzo settore nei processi di sviluppo delle nostre comunità, anche con riferimento alla strutturazione dei piani di zona. Nella seconda parte dell’incontro sono state trattati con un focus specifico gli articoli di riferimento del Codice del Terzo Settore e sono state presentate dei fac-simili di convenzione redatti in conformità alle nuove disposizioni normative.

Il CSV di Crotone, nell’espletamento delle proprie funzioni, fornirà il necessario supporto relativamente ai temi trattati attraverso l’erogazione gratuita dei servizi di formazione, informazione, consulenza ed accompagnamento.