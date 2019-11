Caccuri (Kr) – Detiene sostanza stupefacente ai fini di spaccio: un arresto

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro hanno arrestato un 43enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo durante una perquisizione eseguita all’interno di un container sito nel terreno di sua proprietà, è stato trovato in possesso di 1,634 kg di marijuana. Sostanza stupefacente è stata posta a sequestro. L’arrestato terminate le formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo come disposto dalla Procura della Repubblica di Crotone.