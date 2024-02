Farà tappa anche in Calabria “A Rave before l’Iliade”, il nuovo tour estivo che Achille Lauro porterà in numerose location e festival italiani prima dei due eventi unici già annunciati a inizio anno “Ragazzi madre – L’Iliade” il live, con special guest Boss Doms che si terranno in autunno a Milano e Roma.

Achille Lauro arriverà nella nostra regione il 21 agosto all’anfiteatro De Rosis a Corigliano Rossano (Cs). La data, prodotta in Calabria dalla Ticket Service Calabria e organizzata dalla Ionio Servizi, sarà un vero e proprio rave all’insegna dell’inclusività aperto a «tuttǝ, artisti, ravers, freaks, famiglie e bambini».

Reduce dal successo di “Ragazzi Madre – L’Iliade” il docufilm che racconta il suo percorso artistico e i primi dieci anni di carriera disponibile su Prime Video e dopo mesi in testa alle classifiche con “Stupidi Ragazzi” (Elektra Records / Warner Music Italy), l’ultimo singolo dal sound avanguardista che ha legato grazie alla musica elettronica un brano pop alle basi urban, Achille Lauro quest’estate è finalmente pronto a riabbracciare il suo pubblico che non ha mai smesso di sostenerlo. Del resto Achille Lauro, con la sua identità inconfondibile, è oggi uno dei personaggi più interessanti del panorama artistico italiano. Da protagonista del mondo street-urban è diventato in poco tempo icona, punkrocker, popstar, capace di scardinare ogni stereotipo di genere, diventando un inno alla pansessualità, al no gender, fluido oltre il maschile e il femminile. Sempre pronto a rinnovarsi, a muoversi con agilità tra generi e epoche.