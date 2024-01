I carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno arrestato in flagranza di reato a San Giovanni in Fiore, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, un ventiseienne con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari, infatti, durante una perquisizione domiciliare, hanno trovato e sequestrato circa 25 grammi di cocaina, suddivisi in 45 involucri termosaldati assieme a della marijuana essiccata per un peso complessivo di circa 20 grammi, 40 funghi allucinogeni e due bilancini.

Inoltre, sono state trovate e sequestrate, perché illegalmente detenute, 46 cartucce di vario calibro per pistola. (ANSA)