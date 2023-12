Il concorso del Lotto di sabato 2 dicembre ha premiato un fortunato giocatore di Cosenza, che si è aggiudicato ben 25.375 euro. Come riporta Agipronews, la vincita è arrivata con tre ambi e un terno grazie ai numeri 2-3-22-40 giocati sulla ruota di Palermo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 1,09 miliardi in questo 2023.