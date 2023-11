Anas (Gruppo FS Italiane) ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su tutte le strade statali e raccordi autostradali in gestione in Calabria.

Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’obbligo e potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada.

Nel dettaglio, le strade interessate sono:

SS 109 QUATER DELLA PICCOLA SILA dal km 0,000 al km 19,438 (Bivio Cafarda Taverna); SS109 RACC. DELLA PICCOLA SILA dal km 0,000 al km 3,077 (Località Pentone); SS177 SILANA DI ROSSANO dal km 0,000 al km 59+,735 (bivio Camigliatello Cropalati); SS177 DIR. DI LONGOBUCCO dal km 0,000 al km 9,608 (Località Longobucco); SS179 DEL LAGO AMPOLLINO dal km 0,000 al km 5,790 (Tratta Spineto Bocca di Piazza); SS179 DIR. DEL LAGO AMPOLLINO dal km 0,000 al km 9,140 (Tratta Bivio Spineto Albi); SS182 DELLE SERRE CALABRE dal km 43,000 al km 73,000 (Tratta Sorianello Chiaravalle); SS183 ASPROMONTE JONIO dal km 0,000 al km 21,400 (Tratta Delianuova Gambarie); SS184 DELLE GAMBARIE dal km 0,000 al km 29,164 (Tratta Gallico Gambarie); SS19 DELLE CALABRIE dal km 277,960 al km 365,700 (Tratta Cosenza Catanzaro); SS278 DI POTAME dal km 0,000 al km 40,590 (Tratta Cosenza Amantea); SS283 DELLE TERME LUIGIANE dal km 0,000 al km 18,000 (Tratta Guardia Piemontese Fagnano); SS283 VAR DELLA STAZIONE DI SAN MARCO ROGGIANO dal km 0,000 al km 6,140 (Località San Marco Argentano); SS481 DELLA VALLE DEL FERRO dal km 27,000 al km 31,000 (Tratta Oriolo Castroregio);SS504 DI MORMANNO dal km 0,000 al km 37,820 (Tratta Scalea Mormanno); SS531 DI CROPALATI dal km 8,000 al km 15,560 (Tratta Caloveto Cropalati); SS616 DI PEDIVIGLIANO dal km 0,000 al km 17,000 (Tratta Colosimi Martirano – Svincolo A2); SS616 DIR DI PEDIVIGLIANO dal km 0,000 al km 3,049 (Località Altilia); SS 660 DI ACRI dal km 0,000 al km 43,143 (Tratta Luzzi Acri); SS682 JONIO – TIRRENO dal km 10,950 al km 27,000 (Tratta Mammola Polistena); SS713 TRASVERSALE DELLE SERRE dal km 6,615 al km 37,110 (Vazzano Gagliato); SS713 DIR DI SERRA SAN BRUNO dal km 0,000 al km 6,864 (Località Serra san Bruno); SS713 DIR/ A DI SERRA SAN BRUNO dal km 0,000 al km 0,536 (Località Serra San Bruno).

Lungo l’A2 “AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO” a partire dal 15 novembre e fino al 15 aprile 2024, sarà in vigore l’obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali dal km 260,951 al km 287,492, tra lo svincolo di Cosenza Sud e lo svincolo di Altilia Grimaldi e dal km 108,081 al km 196,147 tra lo svincolo di Padula/Buonabitacolo e lo svincolo di Frascineto/Castrovillari.

L’ordinanza è stata emanata in attuazione delle norme del Codice della Strada. L’obbligo è indicato su strada tramite apposita segnaletica verticale e ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.