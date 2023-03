Parte la 4a edizione di “Weekend in White”

Domenica e lunedì due giorni per entrare nel mondo wedding con tutte le novità 2023/2024

Non solo wedding ma anche cerimonia ed eventi speciali al centro della 4^ edizione di Weekend in white, l’evento organizzato da Danilo Di Marco che domenica 5 e lunedì 6 marzo si terrà al Blue Palace a Montalto Uffugo. Manca poco al via della manifestazione che coniuga il mondo degli eventi al turismo, attraverso il settore del destination wedding, in cui Di Marco è specializzato. Wedding ed event planner, l’organizzatore e direttore artistico dell’evento porterà anche questa volta la sua filiera di fornitori, che di anno in anno si aggiungono e si rinnovano, proponendo novità di ogni genere per regalare agli sposi e ai festeggiati le novità del settore. Anche questa volta, nella due giorni visitabile dalle ore 10 fino alle 22, sarà possibile passeggiare tra gli angoli allestiti che spaziano dagli abiti ai gioielli, passando per le bomboniere e le animazioni e confrontarsi con i vari fornitori insieme ai quali cucire su misura ogni evento.