Maltempo – Calabria nella morsa del gelo: scuole chiuse sui rilievi per nevicate

Calabria stratta nella morsa del gelo, accentuato da un forte vento che sferza gran parte della regione.

Nevicate si sono verificate sui principali rilievi, in particolare su Pollino e Sila.

Sui rilievi della Sila, la neve è caduta anche a quote relativamente basse, intorno ai 500 metri. Una decina di centimetri di neve si sono registrati nei comuni della PreSila catanzarese cone Zagarise, Sersale e Magisano. Nella zona le scuole oggi sono rimaste chiuse proprio in previsione delle precipitazioni. Lo stesso è accaduto sul versante calabrese del Parco del Pollino, come ad Acquaformosa, Canna, Morano, Mormanno, San Donato e Saracena.

A Catanzaro la temperature è scesa fino a 2 gradi, ma a causa del vento quella percepita è sotto lo zero. (ANSA).