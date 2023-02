Cosenza – Alla T.I.N. dell’Annunziata debutta la musicoterapia

Gli allievi saranno guidati dal coordinatore del progetto di Musicoterapia prof.ssa Raffaella Iuvara e dalla referente dei tirocini prof.ssa Maria Innocenza Runco.

“Già da tempo siamo impegnati – ha dichiarato il direttore della Neonatologia e TIN, Gianfranco Scarpelli – a promuovere processi di umanizzazione delle cure, in un dipartimento, quello materno-infantile, che proprio per le peculiarità dei pazienti e per l’ efficacia delle cure deve necessariamente tener conto e includere il rapporto genitoriale e strategie di controllo dello stress di bambini e genitori. Progetti come questo rientrano a pieno titolo nei processi di Umanizzazione delle Cure’ intese a rendere più confortevoli i luoghi e gli spazi dell’assistenza ospedaliera, a migliorare i percorsi diagnostici e terapeutici del malato che racchiude in sè non solo la malattia, ma la sua condizione fisica, psicologica e sociale”.

“L’esperienza clinica ha dimostrato – ha dichiarato il Commissario Straordinario dell’Azienda ospedaliera, De Salazar – che l’accoglienza, l’attenzione all’anima dei nostri pazienti ed in questo caso anche ai genitori, sono parte integrante delle cure”.

“Questa iniziativa meritoria – ha detto inoltre il Commissario – è rivolta anche a tutti noi operatori sanitari, per non farci mai dimenticare che anche un sorriso, una carezza in più aiutano la guarigione”