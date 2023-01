Tragico incidente stradale sulla statale 107 in Calabria: un morto

E’ di una persona deceduta il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto alle prime ore di oggi ad Arcavacata di Rende, nel tratto della SS 107 nell’area universitaria, nei pressi del bar San Gennaro.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente da parte della polizia municipale di Rende, l’uomo sarebbe sceso dalla sua Mercedes per raggiungere il bar. Ma per cause in corso d’accertamento, proprio mentre attraversava la strada sarebbe stato investito da una Smart. Per il 74enne non c’è stato nulla da fare. Il tratto della Statale è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni.