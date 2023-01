Tra i tesori della Calabria, Linea Verde su Rai 1 racconta i Fichi di Cosenza DOP

Linea Verde torna in Calabria per raccontare, tra le altre bellezze, anche il gusto dolce dei Fichi di Cosenza DOP. La puntata che è andata in onda ieri, domenica 15 gennaio, dalle ore 12.20 alle 13.30, come sempre su Rai 1 ha raccontato il lungo percorso che il frutto più dolce del Cosentino ha fatto dalle origini ad oggi.

I Fichi di Cosenza DOP, infatti, hanno ottenuto importanti risultati e tagliato non pochi traguardi, grazie alla DOP ottenuta nel 2011 e al Consorzio di Tutela sorto nel 2020.

Un percorso ricco, quello dei Fichi di Cosenza DOP e del Consorzio, che inizia circa 20 anni orsono grazie all’attività di un gruppo di aziende coadiuvate dal lavoro di ricerca agronomica del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, supportata anche dalla Azienda Regionale per i Servizi in Agricoltura della regione Calabria ARSAC; e che vanta partecipazioni a fiere nazionali ed internazionali, facendosi conoscere e riconoscere grazie alla presenza presso il Cibus di Parma e il Sial di Parigi. Il grande lavoro del Consorzio di Tutela, infatti, ha reso possibile l’attuazione di una rete sinergica con associazioni e federazioni del comparto enogastronomico oltre ad un vero e proprio piano di promozione e divulgazione – finanziato dal FEASR – PSR CALABRIA 2014/2020 Misura 3 Intervento 3.2.1- sottointervento A – tale da rendere questi fichi celebri a tavola e non.

E’ inoltre di recente fondazione il Fichi Festival, l’evento che ha portato a Cosenza giornalisti ed esperti del settore da tutta Italia per conoscere da vicino le proprietà, le tradizioni legate al fico più buono del mondo ed il suo gusto unico per natura. E’ anche grazie a questa manifestazione che ai Fichi di Cosenza DOP ha dedicato una pagina ed una ricetta la nota rivista gastronomica Sale&Pepe.

Il racconto di questo dolce frutto su Linea Verde è un ulteriore tassello che si aggiunge ai passi fatti nell’attività di promozione e comunicazione: un intenso lavoro di squadra tutto da gustare.