“Premio Wilde” – La Calabria è rappresentata da 5 finalisti

Poco più di un mese al 22 ottobre 2022, è questa la data fissata per l’evento di finale della

XV edizione del concorso Europeo di poesia “Premio Wilde”. Come avvenuto per la scorsa edizione,

l’evento si svolgerà dove è nato, nel cuore del Piemonte. Vercelli lavora a fianco della presidenza

della Dreams perché si possa ripetere lo scintillio di cultura visto nel 2021, nella stessa meravigliosa

struttura della “Sala S.O.M.S” di via Francesco Borgogna 34 a Vercelli.

In questa edizione rappresenterà la Regione Calabria: Sandro Scalercio (Cosenza) con l’opera

Tessere la vita – sezione Over, Maria Diotti (Soresina (CR)) con l’opera Trilogy – sezione Over,

Jolanda Tirotta (Bivongi (RC)) con l’opera Sgomento di un saggio sezione Over, Adriana

Nisticò (Satriano (CZ)) con l’opera Perseide – sezione Over e Alfredo Sconza (Amantea (CS)) con

l’opera OH mia luna – sezione Over.

Sono tante le novità annunciate dagli organizzatori. Già da qualche mese circolano alcuni nomi che

onoreranno l’evento con la loro presenza. A quanti già menzionati tra le nomination dei Vip Europea

Awards, che, come d’abitudine, verranno consegnati durante l’evento di finale, sono da qualche

giorno pubblici anche gli autorevoli nominativi degli autori che si sono aggiudicati la presenza alla

semifinale.

È prassi consolidata che siano gli stessi autori a decantare la loro opera davanti alla terza

commissione di giuria. Il programma di fondo manterrà la struttura delle sue origini consentendo la

lettura delle liriche alle quali si alterneranno interventi di pregio di quanti saranno gli ospiti

intervenuti. “E’ con immenso onore” annuncia Daniele Cappa, presidente della Dreams

Entertainment e della macchina della Cultura rappresentata da Wilde, “dare comunicazione di

assegnazione di due Vip European Awards 2022 agli artisti Roberto Turatti, grande produttore

musicale, tra i fondatori dei Decibel e scopritore dell’immenso Enrico Ruggeri e produttore dei più

grandi successi delle italodance; e il maestro Lorenzo Maria Bottari, tra i maggiori rappresentanti

della pittura italiana nel mondo”.

Non mancheranno esponenti della politica e dell’istruzione a presenziare l’evento. “Non possiamo

dare nominativi visto l’arco elettorale in cui ci troviamo” commenta Piero Sardo Viscuglia,

cofondatore del Premio più atteso dell’anno, “ma possiamo annunciare che saranno presenti

esponenti in rappresentanza del senato della Repubblica, come avvenuto nella passata edizione con

la ragguardevole presenza dell’ex ministro all’istruzione”. Stretto riserbo viene mantenuto anche

sui nominativi dei membri di giuria che solo alle aperture dell’evento di “Finale” verranno svelati, è chiarita la sola appartenenza al mondo della cultura degli stessi autorevoli giurati che comporranno

la terza commissione di giuria.

Non mancheranno i tanti i volti storici che affiancano da anni la struttura del Wilde. Da oltre un

decennio l’evento Wilde riceve l’alto patrocinio dell’Osservatorio Parlamentare Europeo e del

Consiglio d’Europa, nonché la presenza dell’AUGE Accademia Universitaria di Studi Giuridici Europei

e le partnership culturale con il Menotti Art Festival di Spoleto, il quotidiano La Notte, Skup

Magazine e la rivista Giovani Europei. A testimonianza che la cultura non si ferma solo a un evento

ma ha un corollario di addetti ai lavori sempre presenti a darne voce.

Appuntamento, dunque, al 22 ottobre 2022. Come da programma consolidato da anni, le porte della

Sala S.O.M.S. si apriranno alle 15.00 per riaccendere le luci sul traguardo delle quindici candeline di

un premio che è diventato patrimonio della cultura internazionale, punta di diamante del

programma “Cultura Europa” che stimola la contaminazione delle idee grazie all’incontro tra gli

autori proveniente da tutta Italia e faro di speranza per un confronto agguerrito ma solo in ambito

letterario. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.