Chiaravalle, la grande musica classica con l’Orchestra Sinfonica della Calabria

La grande musica classica a Chiaravalle Centrale. Successo e applausi per il concerto dell’Orchestra Sinfonica della Calabria, direttore e concertatore maestro Volodymyr Kuzma e voce recitante Iridia Corapi. Scenario suggestivo d’eccezione, la chiesa del convento dei padri cappuccini. Il programma ha visto l’esecuzione delle “Quattro stagioni” di Antonio Vivaldi, opera di quattro concerti per violino solista, pubblicata nel 1725 ne “Il cimento dell’armonia e dell’inventione” a Venezia. Uno dei primi esempi – è stato spiegato – di musica descrittiva, in quanto il compositore rievoca le parole dei sonetti, interpretati da Iridia Corapi, attraverso le “invenzioni” musicali e le possibilità timbriche e armoniche degli strumenti coinvolti. Il concerto è stato fortemente voluto dai maestri chiaravallesi Giampaolo e Vincenzo Macrì, ormai da anni impegnati nell’organizzazione di diverse attività culturali sul territorio locale e nazionale, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e della Consulta della Cultura, forti della convenzione stipulata nel 2021 con il Conservatorio “F. Torrefranca”, di Vibo Valentia, partner del neonato ente orchestrale insieme al ministero della Cultura e Vibo Capitale Italiana del Libro. Il numeroso pubblico di Chiaravalle ha potuto assistere all’eccellente performance dei venti professori d’orchestra, guidati magistralmente dal carismatico Kuzma, godendo dell’acustica molto particolare della chiesa del convento che ha reso ancora più suggestiva la rievocazione delle “stagioni” vivaldiane.