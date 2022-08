Sequestrate attrezzature balneari a Fuscaldo

Nuovo sequestro di attrezzature balneari lungo la costa tirrenica cosentina.

Nella scorsa notte, personale militare della Guardia Costiera di Cetraro e di

Paola, congiuntamente ai militari della Stazione Carabinieri del Comune di

Fuscaldo, hanno posto sotto sequestro circa 180 attrezzature balneari,

abusivamente lasciate per giorni come “segnaposto” sulla spiaggia di

Fuscaldo.

L’operazione notturna dei militari della Guardia Costiera e dei Carabinieri,

nata dalle diverse segnalazioni ricevute nei giorni scorsi, ha consentito di

restituire alla collettività circa 1.500 mq di suolo demaniale marittimo.

L’intervento odierno si colloca nella più ampia Operazione “Mare Sicuro 2022”

disposta dal Comando Generale della Guardia Costiera e fa eco ad

un’analoga attività eseguita nelle stesse ore, sempre dal personale dell’Ufficio

Circondariale Marittimo di Cetraro, lungo il litorale del Comune di Bonifati

dove sono stati liberati circa 3.000 mq di spiaggia abusivamente occupata da

220 attrezzature tra sdraio, ombrelloni, tavolini e suppellettili di vario tipo che

ne impedivano il libero l’utilizzo.

La vigilanza della Guardia Costiera continuerà lungo il litorale di competenza

per tutta la stagione estiva, allo scopo di assicurare la salvaguardia della vita

umana in mare ed il corretto utilizzo del pubblico demanio marittimo, nel

rispetto dell’ambiente, della sicurezza della navigazione e della pubblica

incolumità.

Si ricorda che per segnalare comportamenti illeciti o situazioni dubbie sono

attivi, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, il numero di centralino della Sala Operativa

0982.971415 / 0982.999495, la casella di posta elettronica

uccetraro@mit.gov.it e la casella p.e.c. cp-cetraro@pec.mit.gov.it mentre, per

le sole emergenze in mare, il Numero Blu 1530.-