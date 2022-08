Marianna Carbone è Miss Sport Givova Calabria 2022

Marianna Carbone è Miss Sport Givova Calabria, ha 19 anni, viene da Rende, e accede di diritto alle prefinali nazionali di Miss Italia in programma a settembre.

Le qualità, anche sportive, di Marianna hanno conquistato la giuria composta da: Alfonso Aquilone (Gruppo Citrigno), Assunta Ferrari (Funz. Az. Sanitaria Paola), Carmela Formoso (Direttore Palinsesto Ten), Walter Cordopatri (Attore), Daniele Cianflone (Giornalista IlDot.it), Vincenzo Serra (Qual’italy), Roberto Vitaro (Beauty Blonde Parrucchieri), Alfredo Miranda (Doctor Glass), Ventina Cavaliere (Avvocato), Domenico Mazzei (Pres. Ass.ne MioBlu), Franchino Perri e Marco Tiesi (Speaker).

Dopo aver conquistato la fascia di Miss città di Castiglione Cosentino, Marianna Carbone riesce ad accedere alle prefinali nazionali.

“Non so veramente cosa dire, sono felicissima. Finalmente posso dire di aver realizzato un mio sogno e cioè rappresentare la Calabria alle prefinali nazionali. Non me lo aspettavo ma chiaramente ci speravo. La mia famiglia mi ha spronato tanto affinché continuassi con naturalezza e tranquillità. Infatti mi sono goduta appieno questa serata e adesso lo farò con questa fascia.”

La nuova Miss Sport Givova Calabria frequenta il primo anno di ingegneria gestionale, con il sogno di poter aprire un giorno un’azienda tutta sua.

Per quanto concerne il suo rapporto con lo sport, che ha riguardato la fascia di questa selezione regionale, Marianna ha ammesso:

“Amo tantissimo lo sport, ho praticato danza sin da bambina riuscendo a conseguire il diploma in Istruttore di 1° livello in Danza Moderna. Purtroppo ho dovuto lasciare dopo il periodo difficile legato al Covid, ma questo sport rimane nel mio cuore. Nel frattempo faccio palestra e sto molto attenta anche ad un regime alimentare sano. Se dovessi scegliere un’altra disciplina che mi sarebbe piaciuto fare direi equitazione perché mi piacciono tanto i cavalli, ma mai dire mai nella vita.”

Sulla possibilità di poter diventare Miss Calabria ha risposto: “Sarebbe bellissimo, è ovvio che ci penso. Ma per ora mi godo il momento.”

“Ringraziamo l’amministrazione comunale di Fuscaldo, il Sindaco Giacomo Middea e in particolar modo il Consigliere Delegato Adriana Ramundo, donna speciale di grande cuore che ci ha accompagnato senza sosta per l’intera giornata. Un vero esempio di legame con la sua città. Abbiamo Fuscaldo nel cuore, orgogliosi ed onorati di esser stati gratificati dalla presenza di migliaia di persone in quella che definiamo la Perla del Tirreno. Ed è per questo che abbiamo scelto come Madrina Zeudi Di Palma Miss Italia 2021. Un grazie costante va sia alla nostra squadra, sia ai partner che ci stanno affiancando in questo ricco tour, senza i quali sarebbe difficile realizzare questo spettacolo. La nostra Mission resta sempre quella della “valorizzazione della nostra Calabria”, commentano gli agenti regionali Linda Suriano e Carmelo Ambrogio della CarliFashionAgency.

L’evento si è svolto nello splendido lungomare di Fuscaldo, davanti ad un pubblico gremito, dove alla conduzione si sono alternate Larissa Volpentesta e Linda Suriano, che è anche il Direttore Artistico del concorso, con la partecipazione del corpo di ballo coreografato da Lia Molinaro.

Lo spettacolo è stato impreziosito dalla voce soave della giovanissima Aurora De Seta, e dai talenti Giovanni Segreti Bruno e Laura Djlo. A completare il parco artisti l’attore Walter Cordopatri che si è esibito su un monologo struggente sulla guerra.

Altra chicca, prima della serata, le Miss in gara sono state accompagnate a visitare le bellezze di Fuscaldo sulle splendide Harley Davidson della Pro-Moto (Italy), un gruppo di appassionati all’interno del quale fanno parte membri di diverse zone calabresi che condividono l’hobby delle moto e partecipano a numerosi eventi.

Madrina della serata Zeudi Di Palma Miss Italia 2021: “Sono veramente contenta di essere tornata in Calabria, faccio i complimenti a Linda e Carmelo per l’organizzazione della serata. Da Campana spero sempre che il Sud vada avanti ora che IP concorso è entrato nel vivo. Sto viaggiando veramente tanto e sto conoscendo meglio l’Italia, e di questo sono orgogliosa perché Miss Italia regala davvero delle belle opportunità. Alle ragazze che vogliono partecipare dico che questo concorso aiuta tanto a scoprire meglio se stesse e più consapevolezza nella propria persona. Aiuta allo stesso tempo a superare i propri limiti e alzare l’autostima. Tutto questo diventa poi importante anche per creare dei legami fondamentali perché Miss Italia è una famiglia.”

Presenti all’evento anche Martina Salvatore Miss Sport Calabria 2021 che ha ceduto la sua fascia alla nuova Miss eletta, oltre a Martina Guida Miss Sorriso Calabria 2022.

Molto soddisfatti il Sindaco Giacomo Middea e il consigliere con delega allo Sport, allo spettacolo e grandi eventi di Fuscaldo Adriana Ramundo: “Siamo reduci da uno scorcio d’estate che è stato entusiasmante con numerosi eventi come il festival delle Alici che ha avuto un successo clamoroso. Abbiamo ancora in programma ancora molti eventi interessanti come la notte bianca e un festival letterario molto importante. Possiamo ampiamente dire che Fuscaldo ha organizzato bene la ripartenza e il ritorno alla normalità dopo due anni difficili. Siamo grati agli agenti regionali per aver organizzato un evento di qualità e soprattutto per essere riusciti a coinvolgere così tanta gente. Alla nuova Miss Sport Calabria auguriamo possa avere tanto successo come la Miss Italia 2021 che abbiamo avuto l’onore di ospitare questa sera nella nostra cittadina che grazie a questa importante manifestazione ha acquistato maggiore lustro.”

Sarà lo splendido scenario del Teatro “La Portella” di Oriolo (CS) ad ospitare la prossima Selezione Regionale, prevista per oggi alle ore 21:30, dove sarà eletta Miss Cinema Calabria 2022.

Madrina dell’evento Zeudi Di Palma Miss Italia 2021.