Incidente sulla statale jonica 106 nel Cosentino: grave un bimbo di 3 anni

Verserebbe ancora in gravi condizioni il bambino di 3 anni che la notte scorsa è stato ricoverato d’urgenza in terapia intensiva all’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza, in seguito ad un grave incidente che conta ben tre feriti.

Il sinistro sarebbe avvenuto sul tracciato della vecchia strada statale 106 jonica, nei pressi di Corigliano-Rossano, e avrebbe coinvolto due autovetture. Repentino l’intervento dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco, mentre sulla dinamica dell’incidente indagano i Carabinieri.