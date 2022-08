Dal 2 al 4 settembre torna lo Slalom Città di Altomonte

E’ tutto pronto per lo Slalom Città di Altomonte, gara automobilistica giunta alla sua terza edizione, che quest’anno non solo sarà giro di boa per il Challenge Slalom Calabria 2022 e Coppa di zona ACI Sport, ma soprattutto unica gara valida per la Coppa Italia in provincia di Cosenza.

Non solo sport ma anche turismo e spettacolo in occasione della manifestazione in programma per il 2, 3 e 4 settembre, che vuole essere un attrattore per amanti dei motori ma anche un momento di intrattenimento a tutto tondo e di promozione turistica per uno dei territori più affascinanti d’Italia.

Organizzato dall’ASA Castrovillari, Associazione Sportiva Automobilistica guidata dal Presidente Massimo Minasi, l’evento gode del patrocinio del Comune di Altomonte, della Provincia di Cosenza e della Regione Calabria, insieme a quello di ACI Sport e ACI Storico. La gara sarà valida anche per il III Trofeo “Mario Verta”, pilota altomontese prematuramente scomparso, e l’occasione per celebrare il 5° Memorial in ricordo di Vittorio Minasi, padre del Presidente e fondatore dell’associazione.

Un percorso, quello dello Slalom Città di Altomonte, che conquisterà piloti ed appassionati provenienti da tutta Italia per seguire la gara valida per la Coppa Italia con il contorno della parata dedicata alle auto storiche ed elettriche.

Si dice soddisfatto, il presidente Minasi, “della collaborazione attiva e fattiva con l’Amministrazione Comunale di Altomonte che ha creduto nell’evento fin dalla prima edizione. E’ con questa sicurezza – aggiunge il Presidente dell’Asa Castrovillari – che siamo stimolati a far sempre meglio per far crescere la gara e soprattutto l’evento che abbiamo costruito, di anno in anno, accostandolo alla formula vincente che coordina sport, turismo e spettacolo”.