Cosenza – Zari Mastruzzo è Miss Valle dell’Esaro 2022

Zari Mastruzzo è Miss Valle dell’Esaro, ha 22 anni, viene da Rende, e accede di diritto alle prefinali nazionali di Miss Italia in programma a settembre.

Le sue qualità hanno convinto la giuria composta da: Michele Maritato (Presidente Malvito Calcio), Massimo Mollo (Presidente Nuova Pro Loco Malvito), Gaetano Sorcale (Sindaco Dipignano), Bina Forciniti (Miss Calabria 2015), Patrizia Crupi (Fashion Designer), Roberto Vitaro (Beauty Blonde Parrucchieri), Amerigo Stamile (Medico), Sonia Paletta (Assessore Malvito), Vincenzo Serra (Qual’italy), Sante Orrico (Moda Movie), Gianfranco Russo (Russo Gioielli – Miluna) e Francesco De Filippo (Giornalista).

Dopo Miss Sorriso Martina Guida e Miss Eleganza Noemi Casella, Zari Mastruzzo è la terza Miss che rappresenterà la Calabria alle prefinali nazionali.

“Dopo la selezione Provinciale non pensavo di poter conquistare subito una fascia Regionale, è ancora tutto così inaspettato. In questo splendido Castello mi sento una Principessa.” Commenta Zari.

La nuova Miss Valle dell’Esaro 2022 frequenta l’ultimo anno di Scienze Turistiche. Una passione, quella per il turismo, trasmessa dalla madre, una figura importantissima nella sua vita:

“Mia mamma mi ha ispirato a voler conoscere il mondo, e proprio per questo ho fatto numerosi viaggi. Se dovessi sceglierne uno tra i più belli direi quello fatto in Bulgaria quando ancora c’era il mio papà, nel luogo dove lui e la mamma decisero di adottarmi e dove la mia vita cambiò. Un giorno vorrei visitare New York.”

Zari Mastruzzo è una ragazza allegra ed eccentrica, che dietro il suo sorriso nasconde un triste passato legato al bullismo per via della sua carnagione e delle sue origini, che però l’ha fatta crescere e maturare:

“Ho imparato che le diversità ci rendono unici, anche perché se fossimo tutti uguali il mondo sarebbe molto noioso.”

“Siamo orgogliosi ed onorati di essere in un posto così magico e incantevole dove si respira la storia, come il Castello Longobardo Normanno da dove si può scorgere l’intera Valle dell’Esaro. Ringraziamo l’intera comunità e l’amministrazione di Malvito che ci ha voluti e fatti sentire a casa. Un ringraziamento speciale lo dedichiamo ad Andrea De Iacovo, un ragazzo che si spende tanto per il suo territorio e che siamo orgogliosi di avere nella grande famiglia di Miss Italia Calabria. Il concorso prosegue con altre selezioni nei borghi più belli della nostra regione. L’invito è come sempre quello di continuare a seguirci e aiutarci a diffondere la bellezza dei valori.” Commentano gli agenti regionali Linda Suriano e Carmelo Ambrogio della CarliFashionAgency.

L’evento, condotto da Andrea De Iacovo e Linda Suriano, con la partecipazione del corpo di ballo coreografato da Lia Molinaro, ha visto anche l’esibizione della splendida voce dell’artista internazionale Ylenia Iorio accompagnata dalla giovane allieva Eleonora Cosentino.

Madrine della serata Rosy Bertino Miss Sport Calabria 2018 e Bina Forciniti Miss Calabria 2015.

Intervenuto anche il Presidente della Nuova Pro Loco Malvito Massimo Mollo: “Quale luogo migliore per la nuova Miss Valle dell’Esaro se non questo bellissimo castello. Ringraziamo anche la regione Calabria per averci permesso di realizzare progetti come questo che abbiamo intitolato “un castello per una Miss”. Il castello di Malvito era di un grande condottiero e conquistatore Normanno (Roberto il Guiscardo), ragion per cui auguro alla Miss vincitrice di poter conquistare tutto ciò che desidera.”

“La bellezza delle ragazze si unirà alla bellezza di questa location meravigliosa per creare un connubio speciale. Siamo molto felici di ospitare queste manifestazioni perché rappresentano un bellissimo biglietto da visita non solo per il nostro paese ma anche per tutti i paesi della Valle dell’Esaro.” Commenta l’Assessore Sonia Paletta.

Il concorso continua il suo tour con un’altra Selezione Regionale questa sera alle ore 21:30 presso il Lungomare di Fuscaldo (CS) dove sarà eletta Miss Sport 2022 che accederà di diritto alle prefinali nazionali di Miss Italia. Madrina della serata Zeudi Di Palma Miss Italia 2021.