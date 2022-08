Cosenza – Una Canzone per San Basile, il concerto del pianista Fabio Prota

A San Basile continua con successo “San Basilestate22, matura al punto giusto”, la programmazione estiva che vuole essere un segnale di ripartenza e fiducia per il futuro. Lunedì 22 agosto, nella cornice di Piazza Skanderbeg con inizio alle 21,00 ed ingresso libero, Fabio Prota terrà un concerto in piano solo, intitolato “Një Këngë Për Shën Vasilin”, ovvero “Una Canzone Per San Basile”.

Il concerto includerà alcuni spunti tratti dalle musiche maggiormente presenti nell’immaginario collettivo del popolo arbëreshë di San Basile oltre a brani originali del pianista e compositore barese e a un pizzico di rock italiano a tinte balcaniche. Fabio Prota è musicalmente attivo da oltre 30 anni¸ la sua formazione affonda le radici dapprima presso il Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari e poi sotto la guida del M° Davide Santorsola. Ha partecipato come autore all’Accademia di Sanremo e vinto concorsi grazie ai quali alcune sue opere sono state inserite in compilation distribuite da etichette quali Sony e Universal Music. Oltre a vantare numerose collaborazioni con artisti nazionali ed internazionali negli ultimi anni ha pubblicato” Mania Super Moenia” (piano solo), “Think Tank” (progressive rock) e “My Heart Leaps Up” (jazz), realizzato con il progetto ProTrio e presentato all’International Jazz Day. Nel 2020, in pieno lockdown, pubblica il suo secondo album in piano solo dal titolo “Stairway To Love”, una raccolta di composizioni originali che include “Mirupafshim”, brano ispirato e dedicato al paese con tradizione arbëreshë di San Basile. “San Basilestate22” è organizzata dall’assessorato alla cultura e spettacolo del Comune in sinergia con l’associazione socio culturale MalemaleGroup, il patrocinio della Regione Calabria e del Parco Nazionale del Pollino ed il sostegno di Gas Pollino s.r.l. e di Pollino Gestione Impianti. Il cartellone – dicono gli organizzatori –è un bilanciamento tra il classico teatro sotto le stelle, la musica nel “salotto cittadino”, la poesia in location d’eccezione e l’integrazione culturale.