Cosenza – A Villapiana torna la Festa Patronale di Maria SS. Del Piano

Tra socialità e devozione torna a Villapiana (Cosenza) la festa patronale di mezza estate dedicata a Maria SS. Del Piano.

L’evento, in programma per il 14 e 15 agosto 2022 è organizzato dal Comitato Villapiana in Festa con il patrocinio del Comune di Villapiana. Il programma del 14 agosto partirà alle ore 18.00 con i giochi dedicati ai più piccoli; alle 21.30 appuntamento con la musica e la danza del gruppo “Antonio Grosso e le Muse del Mediterraneo”; alle 23,00 chiude la serata la Calabria musicale degli Amakorà.

Il giorno di Ferragosto gli appuntamenti in programma iniziano alle 8.00 con il Giro Bandistico; segue la Santa Messa dalle 8.30 alle 11.00, un momento liturgico che ritorna alle 18.00 concelebrazione eucaristica presieduta da S.E.R. Mons. Francesco Savino; alle 19.00 la Processione percorrerà le vie del borgo di Villapiana Centro; alle 21.00 ancora musica live con Papandrea, a cui farà seguito l’estrazione della Riffa a Premi; a Mezzanotte lo spettacolo di fuochi pirotecnici chiuderà le celebrazioni.

I giochi e gli spettacoli si svolgeranno in largo fratelli Bandiera, Villapiana Centro.