Corigliano-Rossano – Pubblica illuminazione, attivato un numero verde

Efficientamento energetico, sicurezza e comfort urbano: attivato un numero verde per tutte le segnalazioni e richieste d’intervento che interessano la pubblica illuminazione.

Grazie all’attivazione di questa linea speciale e gratuita, gli utenti potranno in tempo reale chiedere l’intervento dell’azienda appaltatrice del servizio di illuminazione pubblica per la sostituzione delle lampade o il potenziamento delle stesse.

È quanto fa sapere il responsabile dell’ufficio tecnico comunale, Arch. Luigi Lepera, annunciando il nuovo servizio attivato dalla società concessionaria Crosia Smart City e previsto dal capitolato d’appalto per la gestione dell’illuminazione pubblica.

Ogni utente potrà contattare autonomamente il numero di telefono 800 909 470, attivo h24, per la segnalazione di lampade spente e/o problemi legati alla pubblica illuminazione (pali pericolanti – cavi ecc ecc).

Tale servizio consentirà di avere un contatto diretto con il gestore della linea senza alcun filtro con gli uffici comunali che, a loro volta, monitoreranno l’impianto dell’illuminazione pubblica per verificare il regolare rispetto delle procedure d’appalto. Inoltre, grazie al contatto con il numero verde i cittadini residenti del Comune di Crosia potranno aprire un ticket di servizio con l’azienda e seguire la pratica attraverso gli uffici di Crosia Smart City.