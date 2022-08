Cariati (Cs) – Emergenza rifiuti: boicottaggio nella raccolta

Emergenza rifiuti, ormai è certo e sotto gli occhi di tutti: c’è qualcosa che sfugge all’abnegazione ed allo sforzo massimo e costante dell’Amministrazione Comunale e di tutti gli uffici, impegnati senza interruzione per ottimizzare raccolta e conferimento. Non è possibile, infatti, che nonostante tutte le risorse messe in campo con la nuova società incaricata del sevizio, intervenuta a seguito del gigantesco disservizio causato dalla ditta precedente, non si riescano misteriosamente a raccogliere tutte le quantità necessarie a liberare le strade ed a restituire decoro al territorio comunale. È in atto un vero e proprio boicottaggio nel e del sistema di raccolta quotidiano, a danno esclusivo della vivibilità e dell’immagine della Città, sulle cui dirette e personali responsabilità stiamo formalmente chiedendo a tutte le autorità competenti di indagare con urgenza, mettendo in atto tutti provvedimenti per ripristinare ordine, pulizia e legalità.

È quanto denuncia il Sindaco Filomena Greco definendo inaccettabile ed insostenibile quanto si sta registrando da giorni nella raccolta rifiuti: vi sono intere zone cittadine nelle quali, inspiegabilmente, pur essendovene tutte le condizioni, non si raccoglie da tempo con innumerevoli disagi per residenti e turisti ai quali siamo vicini ribadendo massima comprensione, ascolto e disponibilità.

Nonostante l’interlocuzione quotidiana con gli impianti di raccolta – continua il Primo Cittadino – ai quali va il nostro ringraziamento per grande disponibilità dimostrata e che continuano a dimostrare, non si riesce a capire per quale motivo le quantità di rifiuti raccolte e conferite sono di gran lunga inferiori rispetto a quelle concordate dall’Amministrazione Comunale con gli impianti di conferimenti e puntualmente comunicate alla ditta, quantità irrilevanti – questo è il dato più grave – rispetto alla mole di rifiuti accumulatisi nelle settimane scorse a causa del gravissimo disagio causato dalla ditta precedente e sostituita.

La verità di questa situazione vergognosa verrà a galla ne siamo certi. Abbiamo informato di ciò sia la Prefettura di Cosenza, sia commissario straordinario dell’Autorità rifiuti e risorse idriche Calabria, Bruno Gualtieri, dimostratisi entrambi attenti e disponibilissimi a supportare il nostro comune su questa vicenda strana, assurda e che deve essere indagata, chiarita e risolta con massima celerità. Abbiamo chiesto aiuto alle forze dell’ordine affinché effettuino anche loro dei controlli su tutti i passaggi del sistema di raccolta in atto, per individuare – scandisce il Sindaco – falle o peggio comportamenti dolosi che stanno causando in queste ore danno gravissimi alla cittadinanza alla quale l’Amministrazione Comunale, pur non essendone in alcun modo responsabile – chiosa la Greco – chiede scusa per quanto sta accadendo e subendo.