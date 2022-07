La seconda edizione del progetto “Pastori Custodi”

Ieri, 20 luglio 2022, nell’area circostante la Sede Legale ed Amministrativa dell’Ente si è svolto l’evento ufficiale di avvio della seconda edizione del progetto del “Pastore Custode” promosso dall’Ente Parco Nazionale della Sila e dal Gal Kroton con il patrocinio dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Calabria.

“Anche quest’anno, i nostri boschi avranno i loro custodi, delle vere e proprie sentinelle che sorveglieranno il nostro altopiano attuando un’opera di prevenzione e tutela ambientale. Nel 2021 i risultati sono stati ottimi, ed è per questo che riparte tale progetto, che ha il duplice obiettivo di valorizzare la figura del “pastore custode”, in possesso di una profonda conoscenza del territorio, in grado di custodire e salvaguardare il patrimonio ambientale in cui opera e non solo, riabilitando così una professione antica e valorizzando paesaggio, produzioni, cultura e tradizioni locali.”

Con queste parole il presidente del Parco Nazionale della Sila Francesco Curcio, ha dato il via alla manifestazione accogliendo i 38 allevatori del territorio e tutti gli ospiti presenti.

L’evento è proseguito con l’intervento del Presidente del Gal Kroton, Natale Carvello: “il progetto si ripete anche per questa annualità, e rappresenta un buona pratica di valorizzazione e promozione del contesto naturalistico, storico e culturale delle tradizioni, segno che ognuno di noi ha la responsabilità di non abbandonare questi boschi, impegnandosi per la loro tutela e conservazione, educando le future generazioni al rispetto del territorio”.

Sinergia, amore per il territorio e per la comunità silana sono state al centro degli interventi del presidente Apz Calabria Franco Barretta, del presidente Ara Calabria Michele Colucci e del presidente regionale della CIA Nicodemo Podella, che hanno, tra l’altro, sottolineato l’impegno e il sacrificio che gli allevatori mettono ogni giorno nel loro lavoro e nella salvaguardia dell’ambiente.

“Un legame con il territorio intenso e forte che si traduce in valorizzazione e testimonianza della bellezza della Sila che emerge dal patrimonio naturalistico, ma anche dal patrimonio umano, ed insieme rappresentano un valore inestimabile non solo per l’altopiano, ma per tutta la nostra regione”, così il Presidente della Provincia di Cosenza nonché sindaco di San