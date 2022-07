Festa Caleidoscopica frutto della sinergia tra Comune di Cosenza e Pro Loco

Nel quadro delle attività patrocinate dall’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Franz Caruso e volte a creare le condizioni per agevolare le attività commerciali e dar loro una boccata d’ossigeno in tempo di crisi, la Pro Loco di Cosenza, presieduta da Ernesto Guido, in collaborazione con l’Assessorato alle attività economiche e produttive di cui è titolare Massimiliano Battaglia, ha promosso la “Festa Caleidoscopica”, in programma domani, giovedì 21 luglio, a partire dalle ore 16,30, tra Piazza Carratelli e Piazza dei Bruzi.

La Festa Caleidoscopica è un incontro di luci, suoni e colori il cui obiettivo è quello di risultare particolarmente attrattiva per i cittadini e per coloro che frequentano abitualmente l’isola pedonale. E tutto questo grazie ai colori delle opere pittoriche che saranno esposte, allo stupore delle luci e dei suoni che si propagheranno da alcune autovetture appartenenti ai clubs di Auto Tunning della provincia di Cosenza, per finire con l’evento conclusivo, lo spettacolo musicale psichedelico dei Black Hole, considerata tra le miglior Tribute Band del sud Italia dei mitici Pink Floyd.

La mostra di pittura, coordinata dall’artista Patrizia Vercillo, sarà allestita, a partire dalle 16,30, nel primo tratto dell’isola pedonale di Corso Mazzini, in Piazza Carratelli. A partire dalle 19,30, in Piazza dei Bruzi, saranno schierate le auto tuning, modificate con con effetti di ogni genere.

Quella del tuning auto è una vera e propria passione che unisce il mondo dell’automobile con quello dell’artigianato. Sotto la denominazione di tuning rientrano tutte le modifiche effettuate a un veicolo: dalla carrozzeria al motore, agli impianti di luce/audio, fino agli interni. Il programma sarà concluso, alle 21,30, in Piazza Carratelli, dal concerto dei “Black Hole” , tribute band dei Pink Floyd.

Da anni i “Black Hole” progettano e realizzano, portandoli nelle piazze e nei locali più prestigiosi della regione, spettacoli legati alla carriera musicale dei Pink Floyd. Le loro esibizioni sono frutto dello studio approfondito delle partiture e dei concerti che la band inglese ha proposto nel corso degli anni.

Il repertorio proposto rappresenta un viaggio attraverso le sonorità e gli album più famosi della formazione rock britannica. Una delle componenti più importanti del concerto proposto dai “Black Hole” è la fedeltà dei brani a quelli originali dei Pink Floyd con una cura particolare dei suoni di ogni strumento. Il concerto è concepito per poter permettere a tutte le fasce d’età di apprezzare questa musica senza tempo, per uno spettacolo mozzafiato che celebrerà al meglio il mito della leggendaria band inglese. Si riascolteranno le hits della mitica rock band come “Wish You Were Here”, “Another Brick In The Wall”, “Shine On You Crazy Diamond”, “Money”, “Comfortably Numb”, “Hey You” e tante altre.