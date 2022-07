Al via l’”Estate florense”: ecco gli eventi in programma a San Giovanni in Fiore (Cs)

«Estate florense si concluderà con il Primo Premio Città di

Gioacchino da Fiore, previsto nel prossimo settembre alla presenza di

illustri personalità e con l’obiettivo di lanciare la figura

dell’abate florense nel mondo, al di là dei circuiti accademici

riservati agli specialisti».

Lo anticipa, in una nota, la sindaca di

San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, nell’annunciare l’inizio

del programma di cultura, musica, arte, spettacoli, intrattenimento,

feste tradizionali e giochi per i bambini che caratterizza l’estate

della città silana, con varie iniziative di spessore anche a Lorica.

«Dopo due anni di pandemia e restrizioni, San Giovanni in Fiore –

precisa la sindaca Succurro – torna pienamente alla normalità e alla

sua vocazione turistica, con un’Estate florense piena di

appuntamenti, curati nel dettaglio per offrire ai residenti, agli

emigrati di ogni continente e ai visitatori il meglio

dell’accoglienza e dello svago in Sila».

A Lorica partirà la II edizione del Lungolago. Tanti saranno gli

artisti nazionali ed internazionali che si esibiranno: da Joe

Bastianich, musicista internazionale, showman televisivo e stella

mondiale della ristorazione, al comico Nino Frassica; dalla musica pop

e rap dei Gemelli Diversi a Ronn Moss, icona di Beautiful. Ancora, ci

saranno Emma Muscat e Aisha di Amici di Maria De Filippi. Ci sarà

Cecilia Gayle, la regina della musica latino-americana. Si esibiranno

anche i Cugini di campagna e il comico Lello Musella, di Made in Sud,

nonché noti artisti calabresi: Mimmo Cavallaro, i Sabatum Quartet e

Santino Cardamone.

La bellezza sarà di casa con le ragazze di Miss Italia, per la

selezione regionale di Miss Miluna-Calabria e poi con la suggestiva

serata di Miss Pacchiana, legata alla valorizzazione del tradizionale

costume delle donne sangiovannesi. Ancora, ci saranno i comici di

Foraffascinu, a cura della Terra di Piero. Inoltre, si terrà la ormai

consolidata Gara dei carri e il 10 agosto ci sarà la Notte bianca.

San Giovanni in Fiore ospiterà il Primo Festival Florense delle arti,

con la presenza di scrittori ed attori di fama nazionale. Anche il jazz

avrà spazio con alcune serate, tra cui una del Peperoncino Jazz

Festival. Ai Magazzini badiali si terrà la III mostra fotografica

Città di San Giovanni in Fiore e la rassegna cinematografica Per un

pugno di film. Fra i suggestivi vicoli del centro storico, invece,

prenderà il via Borgo in Festa-Incontrarte, con passeggiate storiche

nel borgo antico, laboratori, acrobazie aeree, equilibrismo, spettacoli

col fuoco, giocoleria, mimo, clowneria, animazione itinerante,

trampoleria, statue viventi, musicisti di strada, dj set, mostre

d’arte, installazioni temporanee e molto altro ancora. Tanti saranno

anche gli artisti e le associazioni locali che allieteranno più

serate. Peraltro, ritornerà la tradizionale Fiera di fine agosto,

stavolta con uno speciale intrattenimento artistico e musicale. Vari

saranno i momenti dedicati alle associazioni sportive e

all’intrattenimento dei bambini.