Negozi aperti, musica, arte, sport, mostre, buon cibo e tantissima musica. Ad Acri torna l’appuntamento con la tradizionale Notte Bianca. L’evento, organizzato dal direttore artistico Gennaro Spezzano, con il patrocinio del Comune di Acri, si svolgerà il prossimo 17 agosto.

Tante le iniziative in programma, che vedranno protagoniste le vie, i parchi e le piazze principali della cittadina alle porte della Sila Greca.

La manifestazione si snoderà in un percorso itinerante con la musica che farà da principale collante tra i vari eventi, in un mix tra arte, cultura, food, shopping e scoperta dei luoghi.

Il ricco programma, che sarà illustrato nel dettaglio nei prossimi giorni, sarà stilato in modo da coinvolgere grandi e bambini. Saranno infatti tante le attività indirizzate ai più piccoli, che si svolgeranno all’interno della Villa comunale Gazebo, dove alcune associazioni e attività del territorio saranno protagoniste attraverso dimostrazioni sportive e iniziative culturali.

La promozione turistica del territorio vuole essere anche un volano per le attività commerciali, le associazioni e gli artisti dell’intero comprensorio. Saranno infatti presenti anche stand espositivi.

Come ogni evento del genere, la musica sarà la principale protagonista. Il prossimo 17 agosto, saranno tanti gli artisti che saliranno sui palchi della Notte Bianca di Acri.

Spazio alla musica tradizionale con lo storico gruppo dei Cantannu Cuntu, pronti a far ballare con i loro ritmi coinvolgenti. In un mix di sonorità saranno anche presenti le band de I Moti Rivoluzionari e dei Giacomo e i Belli Dentro. Gli artisti locali saranno rappresentati anche dagli allievi della scuola di musica Hello Music Academy.

Tra gli appuntamenti da non perdere, ci sarà il concerto di Fabio Curto. Il cantautore, che rappresenta una delle voci più belle e carismatiche del panorama musicale italiano, tornerà ad esibirsi nella sua città proprio in occasione della Notte Bianca 2022.

Non mancherà la discoteca all’aperto, che accompagnerà il pubblico fino alle prime luci dell’alba, proponendo le migliori hit del passato e del momento in sinergia con l’emittente radiofonica AKR.