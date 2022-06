Drammatico incidente sulla statale 18 tra Tortora e Castrocucco, frazione di Maratea, nei pressi di una stazione di servizio.

Per cause ancora da accertare, si sono scontrate due moto. Entrambe le persone alla guida sono state soccorse da personale 118: una è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale dell’Annuziata a Cosenza ma è deceduta in Pronto soccorso per le gravi ferite riportate; l’altra è stato trasportata in ambulanza in ospedale.