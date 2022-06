Incidente sul lavoro, operaio muore nella centrale a biomasse a Laino Borgo

Un dipendente di una ditta appaltatrice esterna è morto, per cause che sono in corso di accertamento, all’interno della Centrale del Mercure di Laino Borgo in provincia di Cosenza. L’incidente, secondo quanto è stato riferito, si è verificato durante il fermo degli impianti per manutenzione della centrale a biomasse.

Indagini sono state avviate con il coordinamento della Procura di Castrovillari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono in corso le indagini per ricostruire lo svolgimento dei fatti.