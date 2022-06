Amantea Comics – Ritorna l’evento calabrese dedicato alla cultura pop e fumettistica

Ritorna in agosto l’evento calabrese dedicato alla cultura del fumetto

Amantea Comics, l’evento destinato alla condivisione e divulgazione della cultura pop e fumettistica,

organizzato per la prima volta nel 2018 nella città di Amantea nel ricordo sempre vivo della

concittadina Stefania Mari, si prepara a tornare in città nel prossimo mese di agosto.

Tenendo saldi i valori propri della manifestazione, da sempre incentrati sulla condivisione, la forza

dello stare insieme e il desiderio di divulgare le passioni di Stefania, Amantea Comics raggiunge

quest’anno il traguardo della sua quinta edizione, affermandosi tra gli eventi calabresi come

riferimento della cultura nipponica e, più genericamente, della “cultura dell’umanità”.

Amantea Comics V per… si svolgerà – rigorosamente nel cuore della città di Amantea – nelle

giornate del 20 e 21 agosto 2022.

Questa edizione porta l’emblematico titolo di Amantea Comics V per… attraverso il quale si segnala

il raggiungimento del quinto anno dalla nascita della manifestazione; e si invita chiunque prenda

parte all’evento a condividere cosa esso rappresenti nel proprio vissuto personale.

L’edizione 2022 avrà un suo tema portante ben definito: gli eventi in programma, infatti, saranno

tutti volti ad evidenziare la nota credenza del “filo rosso del destino”. Giochi, mostre, contest,

seminari e tutte le situazioni ludico-artistiche ruoteranno, infatti, intorno al concetto, molto diffuso in

Giappone, dell’incrocio inevitabile dei destini, nonostante circostanze avverse, tempo o distanze

divisorie. Non mancherà la consueta partecipazione di ospiti, esperti del settore e appassionati della

cultura nipponica. Si segnala, in particolare, il ritorno del contest di illustratori, inaugurato con

grande successo nella scorsa edizione: per info e condizioni di partecipazione – che saranno divulgate

a partire dall’1 luglio – si rinvia ai canali social dell’evento e al sito web ufficiale.

Un altro grande ritorno, fortemente desiderato dalla Direzione artistica, sarà quello dei giochi di

ruolo: dopo le restrizioni dovute all’emergenza pandemica, Amantea Comics godrà nuovamente del

suo momento di socialità per eccellenza, con GDR di ogni tipo e, soprattutto, tanti libri e vetrine

letterarie, che animeranno la città calabrese proprio nel momento della triste chiusura di molte

librerie del luogo.

Il cinema del maestro Hayao Miyazaki e lo Studio Ghibli saranno protagonisti della seconda

giornata dell’evento, nel quale ci si potrà immergere tutti insieme nell’atmosfera magica

dell’animazione giapponese.

Il programma definitivo della manifestazione verrà divulgato nel prossimo mese di luglio sui canali

social dell’evento e sul sito web ufficiale