Sequestrati beni per 3 milioni di euro ad imprenditore nel Cosentino

La Direzione investigativa antimafia di Catanzaro, su disposizione del locale Tribunale, ha eseguito un provvedimento di sequestro di beni mobili e immobili aziendali nella disponibilita’ di un noto imprenditore cosentino, attivo nel settore alberghiero e della distribuzione di prodotti per la ristorazione in Italia e all’estero.

L’imprenditore era stato arrestato nell’ambito di una operazione antimafia e per gli inquirenti e’ inserito in una ‘ndranghetista della fascia Ionica, per la quale procura e garantisce investimenti, gestendo anche in regime di monopolio forniture alimentari; e’ stato condannato gia’ a 8 anni e 8 mesi di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso ed estorsione. Gli investigatori, operando una precisa ricostruzione contabile, sono stati in grado di evidenziare una rilevante sproporzione tra le risorse reddituali dell’uomo e il cospicuo patrimonio a lui riconducibile.