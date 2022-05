La Ciclovia dei Parchi della Calabria modello protagonista dell’evento sul turismo sostenibile Best Med

In occasione del “Best Med & Smartmed Joint Transational event” ospitato

sul Pollino il 23 e 24 maggio verrà inaugurato il tratto di ciclovia da

Campotenese a Morano Calabro, realizzato sulla ex strada ferrata

A soli due anni dall’apertura la Ciclovia dei Parchi della Calabria ha

conquistato un posto di rilievo nella mappa delle destinazioni più amate

dai cicloturisti. Vincitrice dell’Oscar del Cicloturismo 2021,

l’infrastruttura creata dalla Regione Calabria in collaborazione con i

Parchi Nazionali del Pollino, della Sila, dell’Aspromonte e quello

Regionale delle Serre, rappresenta la best practices che la Regione ha

opportunamente proposto come modello attivo e consolidato di turismo

sostenibile nell’ambito del progetto europeo BEST MED.

In corso di attuazione in otto Paesi del Mediterraneo (Spagna,

Portogallo, Francia, Italia, Croazia, Slovenia, Grecia e Montenegro) il

programma Interreg Mediterranean BEST MED ha l’obiettivo generale di

rafforzare la governance mediterranea, sfida principale per combattere

la stagionalità e la mancanza di cooperazione efficace tra i principali

attori del turismo, compresa la partecipazione attiva dei cittadini

nella progettazione delle politiche. L’obiettivo è quello di avere una

nuova pianificazione turistica integrata e sostenibile che miri a

mitigare la stagionalità nell’area MED.

In questo contesto, il 23 e 24 maggio presso la Catasta di Campotenese,

nel Parco Nazionale del Pollino, sarà ospitato il BEST MED & SMARTMED

JOINT TRANSNATIONAL EVENT, seminario internazionale che focalizza

l’attenzione sulle buone pratiche di turismo sostenibile nell’area del

Mediterraneo poste in essere dai partner del progetto: la fondazione

pubblica andalusa El Legado Andalusi (Spagna), soggetto Capofila,

l’Università dell’Algarve (Portogallo), l’Agenzia del Turismo della

Regione Lazio, la Camera di Commercio croata, il Ministero del Turismo

greco, la Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime (Francia),

l’Organizzazione Nazionale del Turismo (Montenegro), il Ministero del

Turismo Andaluso (Spagna), l’Università di Maribor (Slovenia). Un

incontro al quale avranno modo di partecipare le istituzioni

territoriali calabresi, gli enti e gli stakeholder del settore turismo

già coinvolti nelle diverse azioni riferite al progetto che si sono

attuate fra il 2021 e il 2022.

Nell’ambito dell’evento, i delegati europei avranno modo di partecipare

ad un coinvolgente programma di attività sul territorio, organizzato

dall’Ente Parco del Pollino, per immergersi in prima persona nella

varietà di esperienze godibili lungo la green way, a partire dal weekend

che precede il meeting fino alla study visit di martedì 24 maggio,

momento topico dell’evento, con l’inaugurazione, tutti in sella alla

bici, del tratto di Ciclovia dei Parchi che unisce Campotenese a Morano

Calabro lungo il suggestivo tracciato dell’ex ferrovia calabro-lucana.

Una occasione di confronto imperdibile, dunque, quella del “Best Med &

Smartmed Joint Transational event”, che consente alla Regione Calabria

di promuovere e approfondire la conoscenza della Ciclovia dei Parchi in

un contesto internazionale, e nello stesso tempo di rilanciare il

modello di turismo sostenibile delle aree interne e di quelle protette,

i Parchi Nazionali del Pollino, della Sila, dell’Aspromonte e il Parco

Regionale delle Serre, che la Ciclovia attraversa per oltre 500 Km

offrendo ai cicloturisti di tutto il mondo un paesaggio di rara

bellezza.