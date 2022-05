Il 24 maggio inaugurazione del nuovo tratto della ciclovia che attraversa il Parco nazionale del Pollino

Sarà inaugurato domani 24 maggio, alle ore 10:00 a Campotenese, in

occasione della Giornata Europea dei Parchi, il nuovo tratto della

ciclovia che attraversa il Parco nazionale del Pollino, realizzato

sull’ex strada ferrata

Da Campotenese, proprio nei pressi de la Catasta, fino a Morano Calabro

lungo il tracciato di quella che è un tempo era la ferrovia a

scartamento ridotto, si consolida la proposta di turismo sostenibile per

fruire delle meraviglie naturali, ambientali, culturali e attrattive del

Parco più grande d’Italia. L’ente, presieduto da Domenico Pappaterra,

già da anni ha fatto una scelta ben precisa: valorizzare il cicloturismo

consolidando l’attenzione verso la mobilità sostenibile con diverse

azioni di recupero e valorizzazione dell’ex strada ferrata delle

Ferrovie Calabro Lucane che congiungeva il sud della Lucania con il nord

della Calabria, attraverso l’area del massiccio del Pollino.

Domani martedì 24 maggio alle ore 10:00 nello slargo della chiesetta

Madonna della Neve a Campotenese, nell’area retrostante la Catasta, il

presidente del Parco del Pollino, Domenico Pappaterra, l’assessore al

turismo della regione Calabria, Fausto Orsomarso, il prefetto di

Cosenza, Vittoria Ciaramella, il sindaco di Morano Calabro, Nicolò De

Bartolo, inaugureranno il nuovo tratto di ciclovia sul tratto

Campotenese – Morano Calabro alla presenza dei delegati dei diversi

Paesi europei convenuti sul Pollino in occasione del Best Med & Smartmed

Jonit Seminar.

«Le due ruote sono la migliore forma di turismo lento per conoscere e

apprezzare il Pollino nella sua interezza – ha commentato il presidente

dell’Ente, Domenico Pappaterra – Crediamo nella mobilità sostenibile e

stiamo investendo risorse per rafforzare e consolidare l’attenzione al

turismo verde e contestualmente la lotta ai cambiamenti climatici. Il

trend in crescita dei cicloturisti che ogni anno sceglie il Sud e

soprattutto il Pollino per le sue vacanze ci responsabilizza a costruire

una rete sempre più ampia di tracciati, che permettano ai viaggiatori su

due ruote, di godersi la natura, i nostri borghi, le peculiarità

culturali e immateriali di un’area così ricca e poliedrica come il

Pollino. Quello che inauguriamo domani 24 maggio, volutamente nel giorno

in cui si celebra la giornata Europea dei Parchi, è un tracciato che

presto vivrà la sua naturale evoluzione verso il nord della Calabria,

estendendo la sua percorribilità da Campotenese a Mormanno, grazie ad un

nuovo finanziamento ricevuto dalla Regione Calabria che premia la nostra

scelta di turismo sostenibile».

Il tratto che verrà inaugurato domani al termine dell’importante meeting

internazionale sul turismo sostenibile nell’area del Mediterraneo,

ospitato a la Catasta di Campotenese a partire da oggi, è stato

realizzato oltre che con fondi ministeriali grazie al contributo di un

milione e mezzo da parte della Regione Calabria