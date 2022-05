Cosenza – Il 20 maggio si parlerà di turismo enogastronomico, vino e dieta mediterranea

Dal 19 al 22 maggio si svolgerà a Rende la 29 edizione del Concours Mondial de Bruxelles. Per l’occasione 310 professionisti degustatori internazionali, suddivisi in commissioni, valuteranno circa 7400 vini provenienti da 40 Paesi del Mondo. Accanto alle attività di gara, sono previste una serie di iniziative dedicate ai cittadini, che nei giorni del Concours avranno modo di avvicinarsi al mondo del vino. In questo calendario variegato, ricco di eventi, anche una serie di incontri tematici su vino che si terranno nella Sala Nova della Provincia di Cosenza in Piazza XV Marzo

Venerdì 20 maggio si parlerà di turismo enogastronomico, vino salute e dieta mediterranea

PROGRAMMA

Ore 17.30 – Il turismo enogastronomico, palcoscenico della “Calabria Straordinaria”

Gianluca Gallo – Ass. Agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione Reg. Calabria

Giacomo Giovinazzo – Dirigente Generale Dipartimento Agricoltura Reg. Calabria

Bruno Maiolo – Direttore Generale ARSAC

Pina Sturino – Consigliere Provincia di Cosenza

Raffaele Rio – Presidente Demoskopika – Turismo enogastronomico e il sentiment dei cittadini

Sonia Ferrari Prof.ssa di Marketing Turistico Università della Calabria

Consuelo Parlato esperta turismo enogastronomico

Antonio Fazari Movimento Turismo dell’Olio Calabria

Modera Luca Grippo giornalista Wine&Food

Ore 19.00 – Salute, quando il vino può allungare la vita

Gianluca Gallo – Ass. Agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione Reg. Calabria

Vincenzo Mirone Professore ordinario di Urologia Università Federico II di Napoli, andrologo, Presidente della Fondazione PRO

Alimentazione, il vino nella dieta mediterranea

Giancarlo Statti – Professore ordinario Università della Calabria

Antonio Gradilone Medico dello sport Prof. a.c. Università Magna Graecia di Catanzaro

Modera Luca Grippo giornalista Wine&Food

Mentre sabato 21 maggio, a partire dalle ore 18.00 si parlerà di vitigni autoctoni di Calabria, zonazione viticola DOC e IGP. Durante l’incontro verranno trattate diverse tematiche tra cui l’esperienza dell’ARSAC nella ricerca e conservazione dei vitigni autoctoni, la zonazione viticola e i vini DOC IGP in Calabria

PROGRAMMA

18.00 – Vitigni autoctoni di Calabria, un viaggio senza tempo

Gianluca Gallo – Ass. Agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione Reg. Calabria

Giacomo Giovinazzo – Dirigente Generale Dipartimento Agricoltura Reg. Calabria

Rocco Zappia Professore Università Mediterranea di Reggio Calabria

L‘esperienza dell’ARSAC nella ricerca e conservazione dei vitigni autoctoni

Fabio Petrillo Divulgatore Agricolo ARSAC coordinatore progetto Bio – Sir

Angelo Diego D’Onghia Divulgatore Agricolo ARSAC

Zonazione viticola e vini DOC IGP in Calabria

Raffaele Paone Divulgatore Agricolo ARSAC Servizio agropedologia

Maria Nucera responsabile OCM vino Reg. Calabria

Domenico Solano Divulgatore Agricolo ARSAC esperto valorizzazione prodotti agroalimentari

Modera Luca Grippo giornalista Wine&Food