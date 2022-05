Cosenza – Al via la manutenzione ordinaria delle strade provinciali

Lavori in corso sulle strade provinciali, sulle quali è partita la pulizia e il taglio erba da parte delle squadre afferenti al Settore Viabilità dell’Ente.

La Presidente Succurro questa mattina si è recata personalmente in visita presso le squadre impegnate nella manutenzione

«Eccomi con alcuni dipendenti della Provincia che ogni giorno lavorano per garantire la viabilità. Lungo tutte le strade provinciali è iniziata la pulizia dei lati con erba e arbusti. In primavera la natura rinasce, quindi ci vogliono interventi per assicurare visibilità e sicurezza stradale. Grazie molte alle nostre squadre, che ho voluto incontrare e salutare di persona», le dichiarazioni della Presidente.

Le operazioni di pulizia e taglio erba lungo le strade di competenza provinciale relative all’annualità 2022 sono prontamente partite, su disposizione della Presidente Succurro, per garantire la sicurezza pubblica e consentire il transito veicolare in piena tranquillità,

con i corpi stradali dotati di buona visibilità e privi di ostacoli che potrebbero impedire la lettura della segnaletica o peggio provocare incidenti.

Gli interventi interesseranno circa 2.500 Km. di strade, distribuiti su tutto il territorio della provincia di Cosenza, con un investimento economico programmato di circa 1.400.000 € ( un milionequattrocentomila/euro).

L’indirizzo politico di vicinanza al territorio, fortemente voluto dalla Presidente Succurro, si sta trasformando in realtà grazie anche ai tecnici del Settore Viabilità e al neo Dirigente Ing. Gianluca Morrone.