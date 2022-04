Laino Borgo (Cs): nel centro storico nasce la Scala della Pace

Continua l’azione di valorizzazione del centro storico di Laino Borgo. L’amministrazione comunale guidata da Mariangelina Russo, proprio a ridosso dell’inizio delle festività pasquali, ha voluto lanciare, attraverso la collaborazione di artisti locali, un messaggio di pace che dal centro del Pollino si estende a tutto il mondo.

La scala della Pace, così è stata ribattezzata, si trova nel cuore di Laino Borgo. All’interno di un vicoletto, dove è presente una piccola scalinata, l’artista Sara Palermo ha raffigurato sui gradini un paesaggio floreale e i versi di Lorenzo Pataro “Pace, parola che ha per arma il suo splendore, abbraccio che protegge, fiaccola dei vivi sulla strada”. Ad arricchire la piccola cerimonia di inaugurazione dello spazio anche l’interpretazione musicale di Benny Sola.

«Continuiamo ad abbellire il centro storico grazie al contributo prezioso degli artisti locali. Da qui vogliamo mandare – soprattutto in questo momento storico cosi complicato per l’intera umanità – un messaggio che si estende all’infinito per augurare ai nostri concittadini ma a tutto il mondo la pace, la salute e la serenità, ribadendo il nostro convinto “no alla guerra”» ha commentato il sindaco Mariangelina Russo.