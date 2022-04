Incendio in azienda agricola, distrutte mille balle di fieno

Un incendio ha distrutto più di mille balle di fieno e paglia collocate in un capannone.

Le fiamme hanno anche distrutto un piccolo trattore agricolo.

E’ quanto accaduto la notte scorsa in un’azienda agricola in località “Bruscate” a Cassano allo Ionio. Sulle cause del rogo hanno avviato le indagini i carabinieri della compagnia di Cassano che, al momento, non escludono alcuna pista anche se privilegiano quella dolosa. Sul posto per spegnere le alte fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari, che hanno domato l’incendio dopo alcune ore. (ANSA).