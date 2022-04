Cosenza – “Mondi diversi” il nuovo singolo di Nestore Verre

È uscito “Mondi diversi” il nuovo singolo di Nestore Verre.

Una canzone scritta e composta da Nestore Verre e prodotta da Kikko Palmos e dallo stesso Verre.

Il brano è distribuito dalla Universal Music Group.

“E una canzone che ho scritto e composto in una sera di Settembre. È arrivata giù dal cielo in maniera inaspettata, così come l’amore – afferma il noto cantante -. Una ballad romantica elegante e con un sound internazionale che ti avvolge sin da subito. Il testo è vero, sincero dove ogni singola parola rappresenta al meglio le sensazioni che mi hanno attraversato in quel momento. Credo che la magia si raggiunga quando un artista riesce a mettere la realtà che vive in poesia”.

Questa canzone lo fa e riesce a catturare le emozioni di due mondi diversi ormai distanti ma che fanno parte di un unico universo che in fondo non li ha mai lasciati andare.

“Poi c’è il video che è un’estensione della canzone – aggiunge l’autore Verre -. Lo spettatore si troverà di fronte questo magico incontro di due anime che viaggiano nei ricordi, nei sogni, nei desideri, o semplicemente in una realtà che in fondo stanno ancora vivendo”.

Le riprese, DOP, montaggio editing sono stati curati da Francesco Fortino, mentre nel cast oltre a Nestore Verre troviamo la bellissima Naomi Rizzo.