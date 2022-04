Cassano All’Ionio – Pubblicato bando per la concessione del servizio riscossione coattiva delle entrate tributarie

Il servizio in concessione della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Cassano all’Ionio avrà un periodo di validità di quattro anni.

L’Ente Locale a tale riguardo ha indetto una procedura aperta da aggiudicare mediante piattaforma e-procurement con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa. L’Importo posto a base d’asta è di € 1.920.000,00 (esclusa I.V.A. e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).

Il termine ultimo per la presentazione offerte è stato fissato per il 04 Maggio 2022 alle ore 12:00. Responsabile Unico del Procedimento è la Dottoressa Samuela Golia

L’amministrazione comunale – ha commentato il Sindaco Gianni Papasso – con questo bando rende ancora più chiaro il suo impegno nella riscossione dei tributi. Un atto necessario, ha aggiunto, sia per evitare disavanzi e ammanchi nel bilancio e sia per evitare che ci siano troppi crediti da riscuotere. L’obiettivo al quale lavoriamo, ha infine sottolineato il primo cittadino, è che si deve lavorare per non aumentare i ruoli ma quelli che gli uffici emettono devono essere pagati da tutti. Non ci deve essere il rischio che alcuni paghino le tasse e altri no”.